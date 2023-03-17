Калныньш взвыл от горя после запрета на въезд в Россию

Знаменитость впал в немилость

Несколько дней назад Ивар Калныньш в беседе с российскими журналистами сделал несколько выпадов в адрес России и ее граждан. По его словам, большинство людей в стране имеют имперское мышление. Он также пожелал государству "рухнуть" подобно Советскому Союзу. Однако, как оказалось, обида на Россию у него давняя, и началась задолго до спецоперации на Украине.

В недавнем интервью бывший советский артист рассказал, что еще до событий прошлого года пытался въехать в страну. Он подал прошение на визу, но ему попросту отказали. Причин он не знает. В итоге знаменитость решил для себя, что в России ему делать нечего.

"Я не могу работать в стране, где живут мои друзья", – взвыл от горя актер.

После он вспомнил, что некоторое время назад в российской прессе писали о нем "всякие гадости" – сообщали, будто бы он в нетрезвом состоянии валялся в аэропорту, а также страдает от тяжелого недуга. После этого российские знакомые одолевали его звонками с расспросами о здоровье.

При этом Калныньш не хочет сниматься не только в российском, но и зарубежном кино – от работы он решил отказаться, поскольку пора уступить дорогу молодым.

Ранее на скандальное высказывание прибалтийского артиста отреагировала Татьяна Васильева.