Появились слухи о близких отношениях Соколовской и Кузичева

Журналистку требуют выгнать из страны

Телевизионный эксперт Янина Соколовская последние месяцы не вылезает из череды скандалов. Россияне возмущены, что в эфир федеральных каналов выпускают спикера с русофобской точкой зрения на происходящее. Многие не понимают, почему ей до сих пор дают слово в передаче "Время покажет".

Зрители стали обращать внимание, что во многих выпусках Соколовская часто получает эфирное время, когда в качестве ведущего стоит Анатолий Кузичев. Они стали подозревать, что между ними могут близкие отношения, из-за чего эксперта часто приглашают принять участие в передаче.

В соцсетях люди жалуются, что Кузичев словно боится обитеть Соколовскую. Он постоянно извиняется перед ней, даже когда это не совсем уместно, а также молчит, когда она делает выпады в адрес России.

"Когда передачу "Время покажет" ведет Кузичев Анатолий Александрович, создается впечатление, что все эфирное время он посвящает своей "соведущей" Соколовской Янине Лазаревне. Он ловит ее одобрительный взгляд, называя ее Яниной, она отвечает ему тем же, называя его Толя, создается некрасивая панибратская ситуация как одной в песне поется "Ах Толя, ах Янина..."", – возмущаются люди.

По их словам, если Кузичев и Соколовская в жизни являются друзьями, то на экране панибратства быть не должно. Из-за череды скандалов зрители утверждают, что эксперта нужно выгнать не только с российского ТВ, но и из России.