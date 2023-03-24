Звезда "Кухни" засветила гладкую промежность в тугих трусах: откровенное фото

Звезда "Кухни" засветила гладкую промежность в тугих трусах: откровенное фото
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка похвасталась идеальной фигурой

Актриса Мария Горбань, которая прославилась в роли экранной жены Дмитрия Нагиева в сериале "Кухня", отправилась на отдых в жаркие страны. Знаменитость решила поделиться кадрами с отпуска со своими подписчиками в соцсетях.

На одной из недавних публикаций Горбань похвасталась своим видом в купальнике с разрезами на пляже. Звезда "Кухни" прислонилась к стойке, раздвинула ноги и засветила гладкую промежность в тугих трусах. Поза также подчеркивала ее стройный торс, руки и ноги. 

"Это не фотосессия, это я на пляже так выгляжу", – похвасталась она отличной формой.

По словам звезды, в таком виде ее засняла подруга во время отдыха.

Фото: соцсети

В комментариях народ остался в восторге от того, в какой форме Мария Горбань, учитывая, что у нее уже есть двое детей. По их мнению, актриса выглядит шикарно.

"Мария, вы красотка! А волосы вообще пушка!", "Шикарная. Фигура – мечта", "Красавица! И купальных огонь!", "Очень красивая", – написали люди под постом.

За несколько часов после того, как знаменитость разместила снимок в соцсетях, он набрал более 20 тысяч лайков и почти сотню комментариев.

Ранее Мария Горбань делилась с поклонниками видео, на котором задрала высоко юбку. Народ остался под большим впечатлением, поскольку некоторые заметили, что у звезды что-то вывалилось между ног.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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