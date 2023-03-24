Поведение Орбакайте возмутило россиян: всех нагло обманывает

Артистку уличили в неискренности

Кристина Орбакайте угодила в очередной скандал. Премьера фильма "Любовь морковь", в котором звезда снималась вместе с Гошей Куценко, прошла без ее участия. В своих соцсетях знаменитость выступила по этому поводу с заявлением.

Артистка рассказала, что не смогла оказаться на премьерном показе из-за своего "загруженного графика". Однако она пообещала, что посмотрит киноленту в кинотеатре, когда она станет доступна остальным гражданам страны.

"Я душой с вами", – сказала Орбакайте.

Однако россияне остались возмущены такой выходкой. Они напомнили звезде, что в ее обязанности входит обязательное посещение премьер всех фильмов, в которых она принимает участие.

На этом фоне СМИ выяснили, что в действительности на 23 марта у Кристины Орбакайте не было никаких гастрольны планов – последний концерт она отыграла еще 9 марта. Из-за этого многие стали предполагать, что знаменитость нагло всех обманывает. В действительности сейчас она старается не появляться лишний раз на публике, чтобы избежать неудобных вопросов о матери и сыне, которые сейчас находятся за границей.

В конце прошлого года Кристина Орбакайте угодила в скандал, поскольку выступила на федеральном канале в компании Игоря Николаева. Звезды были облачены в желто-синие цвета, из-за чего многие решили, что их совместный выход был политической акцией.