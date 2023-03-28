Распахнутая промежность голой Водонаевой возбудила мужчин - фото

Знаменитость похвасталась подтянутым телом

Алена Водонаева не скрывает, что постоянно следит за своей внешностью и старается всегда выглядеть на отлично. Такой подход, по ее мнению, самый верный, поскольку женщина не может себе позволить оставаться неухоженной. При этом она старается делать упор на естественность, избегая некоторых методов косметологии и хирургии, которые могут сделать ее неузнаваемой.

Недавно в своих соцсетях звезда решила ответить на вопросы поклонников. Один из них поинтересовался, остался ли спустя годы у блогера шрам от кесарева сечения. В ответ Водонаева решила продемонстрировать, как сейчас выглядит ее живот спустя несколько лет после родов.

Блогер выставила фотографию, на которой предстала практически голой с распахнутой промежностью. Из одежды на ней были лишь бюстгальтер и миниатюрные трусы, которые с трудом закрывали область между ее ног. Так, вероятно, знаменитость решила продемонстрировать видимость шрама после операции.

"Он еле заметный, всегда был такой. Но меня не беспокоят шрамы, я не парюсь о них. Парилась бы – убрала лазером", – написала она.

Снимок быстро разошелся по другим соцсетям. Народ стал восхищаться тем, как Водонаева выглядит без одежды. Ее откровенная фотография особенно впечатлила мужчин, которые заявили, что звезда выглядит возбуждающе.

Ранее Алена Водонаева показывала другое фото промежности, не скрывая при этом кровавых пятен.