По Нагиеву нанесли удар после выходки с украинским флагом

Артиста могут лишить работы в стране

Дмитрий Нагиев старается крайне сдержанно высказываться о политической ситуации в России и на Украине. В своих соцсетях он оставляет только отдаленные намеки, не говоря ничего напрямую. При этом значительное число россиян уверено – спецоперацию он не поддерживает, однако старается усидеть на двух стульях.

На этом фоне знаменитость угодил в скандал, когда появился в желтой куртке на фоне синего неба. Люди стали думать, что так артист решил продемонстрировать "жовто-блакитную" символику. Впрочем, его партнер по сериалу "Кухня" Дмитрий Назаров утверждает, что подобные домыслы за гранью.

Сейчас Дмитрий Нагиев практически не появляется на российском ТВ. Заработок ему приносят бизнес и выступления в театре. Однако последнего источника доходов артист, вероятно, может скоро лишиться.

Зрители, которые сходили на его спектакль "Кыся", возмущаются из-за увиденного. По их словам, произведение смотреть просто невозможно.

"То, что происходило на сцене, идет вразрез со всеми общечеловеческими нормами морали и принципами", – утверждают люди.

На сцене Нагиев, по их словам, говорил минимум цензурных слов, занимался пропагандой однополых отношений и зоофилии. После такого на него написали заявление в Минкульт на имя главы ведомства Любимовой с просьбой отменить спектакли Нагиева по всей России, а также компенсировать нанесенный моральный ущерб за просмотр.

В случае, если спектакли будут отменены, то по Нагиеву нанесут серьезный удар, который вполне возможен после выходки с украинским флагом и невысказыванием политической позиции напрямую.