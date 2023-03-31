Депортируют: у Хаматовой новые трудности в Латвии

Звезде грозят проблемы с имуществом в стране

Чулпан Хаматова переехела жить в Латвию после начала российской спецоперации на Украине. Знаменитость давно приобрела в стране дом, а после побега из России быстро нашла себе работу. Однако, по данным СМИ, благоприятное нахождение знаменитости в прибалтийском государстве может скоро подойти к концу.

Латвийские источники сообщили, что российские граждане, которые приехали в республику для проживания, должны сдать специальный экзамен по знанию местного языка. Это касается как людей с видом на жительство, так и обладателей двойного гражданства – российского и латвийского. Если его провалят, иностранцев могут принудительно департировать в родную страну.

Для Чулпан Хаматовой это означает новые трудности, поскольку ранее она пыталась сыграть в спектакле в рижском театре, изучая при этом местный язык. Однако незадолго до премьеры режиссер принял решение все отменить. Он сам признался, что долго занимался "настройкой не того ключика".

Если Хаматову депортируют, то, по заявлению пограничников, их недвижимость в стране продать будет невозможно, либо придется отдавать по уменьшенной в несколько раз стоимости из-за бюрократии. В случае, если Россия откажется принимать у себя актрису, ее могут отправить в другую страну.

Ранее стало известно, что брата Чулпан Хаматова решили выгнать из "Современника". Сейчас он вместе с сестрой находится в Латвии, где выступает в поддержку Украины в местных театрах.