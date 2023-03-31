Депортируют: у Хаматовой новые трудности в Латвии

Депортируют: у Хаматовой новые трудности в Латвии
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезде грозят проблемы с имуществом в стране

Чулпан Хаматова переехела жить в Латвию после начала российской спецоперации на Украине. Знаменитость давно приобрела в стране дом, а после побега из России быстро нашла себе работу. Однако, по данным СМИ, благоприятное нахождение знаменитости в прибалтийском государстве может скоро подойти к концу.

Латвийские источники сообщили, что российские граждане, которые приехали в республику для проживания, должны сдать специальный экзамен по знанию местного языка. Это касается как людей с видом на жительство, так и обладателей двойного гражданства – российского и латвийского. Если его провалят, иностранцев могут принудительно департировать в родную страну.

Для Чулпан Хаматовой это означает новые трудности, поскольку ранее она пыталась сыграть в спектакле в рижском театре, изучая при этом местный язык. Однако незадолго до премьеры режиссер принял решение все отменить. Он сам признался, что долго занимался "настройкой не того ключика". 

Если Хаматову депортируют, то, по заявлению пограничников, их недвижимость в стране продать будет невозможно, либо придется отдавать по уменьшенной в несколько раз стоимости из-за бюрократии. В случае, если Россия откажется принимать у себя актрису, ее могут отправить в другую страну.

Ранее стало известно, что брата Чулпан Хаматова решили выгнать из "Современника". Сейчас он вместе с сестрой находится в Латвии, где выступает в поддержку Украины в местных театрах.

Источник: ProZvezd ✓ Надежный источник
новости партнеров

В Киеве требуют нацелить на Россию ядерное оружие

Автор инициативы уже предлагал переименовать РФ в "Московию"

Впервые озвучен срок взятия Артемовска

Основная часть города под контролем РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей