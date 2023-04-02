Дочь Моники Беллуччи поразила красотой: откровенное фото девушки

В прошлом году модели исполнилось 18 лет

Известная итальянская актриса Моника Беллуччи получила свою популярность благодаря невероятной красоте. Режиссеры приглашали ее на роли главных красоток из-за хорошего лица и привлекательной фигуры. В свое время звезда вышла замуж за актера Венсана Касселя, от которого родила двоих дочерей, и старшая уже во всю покоряет подиумы в качестве модели.

Деве Кассель 18 лет, в соцсетях люди отмечают, что девушке удалось унаследовать одни из лучших внешних черт своих родителей. Фигурой наследница артистов пошла в мать, а в лице прослеживаются черты знаменитого отца. Впервые она приняла участие в модных показах еще в 14 лет, и с тех пор регулярно появляется на подиуме, сраницах глянцевых журналов и рекламных плакатах.

Недавно Дева приняла участие в откровенной фотосессии. В отличие от матери, которая в ее годы активно снималась в вызывающих образах, девушка решила немного прикрыть интимные части тела от взора публики. Однако, несмотря на все, фотографии получились довольно пикантными.

На снимке Дева Кассель предстала в купальнике, обшитом цветами. Она выгнулась в районе бедер, подчеркнув стройные длинные ноги и подтянутый живот.

В соцсетях от вида дочери Моники Беллуччи многие пришли в восторг. Людям кажется, что ее наследница получила от матери привлекательность и харизму, которая и прославила актрису в свое время.