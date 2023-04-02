"Мужчины сходят от меня с ума": узнавшая о разводе Проскурякова сделала заявление

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В последнее время брак Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева переживает трудные времена. Помимо недавней госпитализации артиста, в СМИ регулярно появляются слухи о скором разрыве между знаменитостями. Источники утверждают, что супруги якобы находятся на грани развода.
Подобные сведения доходят и до самих артистов, однако они редко отвечают на слухи о своей семейной жизни. Тем не менее, не так давно узнавшая о разводе Проскурякова поспешила сделать заявление и в честь годовщины с момента знакомства поздравила супруга в соцсетях. Она отметила, что мечтает всегда быть вместе с Николаевым.
Не так давно в своих соцсетях супруга композитора опубликовала новое видео, в котором выступила с заявлением после новости о разводе. Артистка показала кардинальное изменение во внешности, чем ошарашила поклонников.
Звезда предстала с распухшим от пластики лицом, накаченными губами и выделяющимися скулами. Брови Проскуряковой были неестественно подняты наверх, а нос оказался крайне тонким. Как она пояснила в юмористической манере, причиной перемен является "массаж лица".
"Теперь я могу сказать, что мужчины просто сходят от меня с ума", – пошутила она.
Видео появилось в распоряжении "Пятого канала".
Сама Юлия неоднократно признавалась, что против резких изменений во внешности с помощью хирургии и косметологии. Больше всего ей нравится меняться естественно и по этому поводу она не испытывает комплексов.
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