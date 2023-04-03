Дело о шпионаже: суд вынес вердикт Оксане Федоровой

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В понедельник 3 апреля Хамовнический суд Москвы принял решение арестовать подозреваемую по делу о шпионаже Оксану Федорову. О разбирательстве практически ничего сообщалось ранее, поскольку на него наложен гриф секретности.
СМИ сообщают, что суд арестовал фигурантку дела до 3 июня. Слушание проходило в закрытом режиме. После этого журналисты поспешили связаться с российской телеведущей Оксаной Федоровой напрямую, чтобы получить комментарий.
Как оказалось, знаменитость о разбирательстве ничего не знала – подозреваемая по делу является ее практически полной тезкой. В беседе с News.ru она отметила, что суд ее не арестовывал.
"Тем более, я уже давно не Федорова", – отметила знаменитость
Фамилия телеведущей по паспорту – Бородина, напомнили журналисты.
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