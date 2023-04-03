Дело о шпионаже: суд вынес вердикт Оксане Федоровой

Дело о шпионаже: суд вынес вердикт Оксане Федоровой
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Женщину арестовали на два месяца

В понедельник 3 апреля Хамовнический суд Москвы принял решение арестовать подозреваемую по делу о шпионаже Оксану Федорову. О разбирательстве практически ничего сообщалось ранее, поскольку на него наложен гриф секретности. 

СМИ сообщают, что суд арестовал фигурантку дела до 3 июня. Слушание проходило в закрытом режиме. После этого журналисты поспешили связаться с российской телеведущей Оксаной Федоровой напрямую, чтобы получить комментарий.

Как оказалось, знаменитость о разбирательстве ничего не знала – подозреваемая по делу является ее практически полной тезкой. В беседе с News.ru она отметила, что суд ее не арестовывал.

"Тем более, я уже давно не Федорова", – отметила знаменитость

Фамилия телеведущей по паспорту – Бородина, напомнили журналисты.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

Снести Крымский мост и наказать крымчан: Киев озвучил планы на Крым

Власти выступили со скандальным заявлением

Россия готова уничтожать генералов НАТО "Кинжалами" - политолог

Такие ракеты Запад точно "заслужил", уверен аналитик

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей