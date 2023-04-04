Престарелый Кончаловский снова стал отцом

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Старший сын российского режиссера Андрея Кончаловского Егор сообщил, что снова стал отцом. У него родился сын. Несмотря на возраст, ему исполнилось 57 лет, он не побоялся завести еще одного ребенка.
Всего у Егора Кончаловского трое детей: старшая дочь Мария, сын Тимур, которому исполнилось шесть, и новорожденный. Ему дали имя Марат. Новость сразу же стала сенсационной, поскольку, как правило, знаменитость старается не рассказывать ничего о своей личной жизни.
Как оказалось, младенец появился на свет еще в январе. Супруга режиссера рассказала, что имя ему выбирал отец.
Кончаловский-младший женился не так давно, свадьбу с его избранницей Марией он сыграл тайно и без пышного торжества.
При этом в соцсетях некоторые россияне критикуют знаменитость за то, что решился родить детей так поздно. По их словам, в престарелом возрасте делать этого не стоит.
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