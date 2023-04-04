Переобулся: Меладзе подозревают в тайной поддержке СВО

Причиной стала неожиданная деталь на видео звезды из Куршавеля

Валерий Меладзе снова угодил в скандал. Во время отдыха на горнолыжном курорте Франции его подловили украинские журналисты, которые начали провоцировать артиста на новые откровения о российской спецоперации. После Дубая знаменитость старается не отсвечивать лишний раз в прессе, поэтому он поспешил как-то увести их подальше на откровенный разговор не под запись, однако те решили продолжить выводить певца.

Видео произошедшего успело разлететься по социальным сетям и СМИ. Несмотря на то, что Меладзе не стал делать никаких политических заявлений, а попросту ушел подальше, его заподозрили в тайной поддержке СВО. Все из-за едва заметной детали на куртке, которая случайно попала в кадр.

Когда артист разговаривал с журналистами, то старался их в дружеской манере немного приобнять за плечо, чтобы снизить градус напряжения. В какой-то момент оператор заснял символ Z, который крупно красовался на рукаве у Валерия Меладзе. Комментариев по этому поводу артист не давал, но вряд ли это может говорить о том, что он в последнее время решил переобуться.

Тем не менее, журналисты выяснили еще одну подозрительную деталь. Отдых певец проводил в компании жены заместителя Шойгу, которая вряд ли бы стала общаться с ним, если бы звезда не был пророссийских взглядов – как минимум, из-за политических рисков.