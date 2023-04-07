"Мне страшно": Кержаков сделал громкое заявление о СВО

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Футболист Александр Кержаков осенью прошлого года уехал из страны за границу. Там спортсмен находится вместе со своей семьей. В недавнем интервью он рассказал, почему принял такое решение.
Бомбардир утверждает, что с каждым днем ему становилось все тяжелей читать российские новости. Мысли о том, насколько ухудшается ситуация его крайне тревожили. Как и его супругу. В итоге они поняли, что все обретает слишком большие масштабы и нужно поехать туда, где будут чувствовать себя в безопасности.
"Мне страшно. Я никогда в жизни не мог поверить, что такое возможно", – заявил он, говоря о конфликте на Украине.
Кержаков отметил, что не понимает, как спецоперация была возможна в современных условиях, когда казалось, что общество стало максимально прогрессивным и развитым. Найти ответов, почему Россия начала СВО он не может. И сейчас единственное его желание – чтобы все поскорее завершилось.
Футболист отдельно подчеркнул, что он не эмигрировал из России, а лишь временно уехал туда, "где тепло". От родины открещиваться он не намерен.
Телодвижения боевиков хорошо видны российским бойцам