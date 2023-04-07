"Мне страшно": Кержаков сделал громкое заявление о СВО

"Мне страшно": Кержаков сделал громкое заявление о СВО
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лучший бомбардир России выступил против боевых действий

Футболист Александр Кержаков осенью прошлого года уехал из страны за границу. Там спортсмен находится вместе со своей семьей. В недавнем интервью он рассказал, почему принял такое решение.

Бомбардир утверждает, что с каждым днем ему становилось все тяжелей читать российские новости. Мысли о том, насколько ухудшается ситуация его крайне тревожили. Как и его супругу. В итоге они поняли, что все обретает слишком большие масштабы и нужно поехать туда, где будут чувствовать себя в безопасности.

"Мне страшно. Я никогда в жизни не мог поверить, что такое возможно", – заявил он, говоря о конфликте на Украине.

Кержаков отметил, что не понимает, как спецоперация была возможна в современных условиях, когда казалось, что общество стало максимально прогрессивным и развитым. Найти ответов, почему Россия начала СВО он не может. И сейчас единственное его желание – чтобы все поскорее завершилось.

Футболист отдельно подчеркнул, что он не эмигрировал из России, а лишь временно уехал туда, "где тепло". От родины открещиваться он не намерен.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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