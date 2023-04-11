Уехал из России: Нагиева заметили в другой стране

Артист перебрался за гранцу после всех скандалов

После начала спецоперации Дмитрий Нагиев старается лишний раз не появляться на публике. Знаменитость избегает любых прямых разговоров о политике, предпочитая давать лишь отдаленные намеки о своих взглядах на ситуацию. Между тем поговаривают, что актер не одобряет происходящее на Украине.

Чем сейчас занимается Нагиев до конца неизвестно. Он периодически играет в спектаклях, но на фоне обвинений в проукраинской позиции недовольные граждане просят их отменить – им не нравится, что в них пропагандируются плохая мораль. Тем не менее никаких серьезных решений по этому поводу принято так и не было.

После череды скандалов, на которые артист никак не реагировал, оказалось, что он уехал из России. Его заметили в Турции в одном из отелей и даже сняли на видео. Дмитрий появился в блоге Насти Ивлеевой, поскольку отдыхал в одном из популярных курортов страны.

Популярный блогер попросила Нагиева передать на камеру привет его маме, которая его очень любит. В ответ ведущий попросил не снимать его снизу. Ивлеева пошутила, что понимает такое требование – станут заметны все подтяжки и пластические операции.

"Ты дура, что ли?! Какие там пластические операции?!", – выпалил артист в ответ.

На какой срок Дмитрий Нагиев приехал в Турцию неизвестно. Комментариев по этому поводу он не дает.