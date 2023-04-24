"Просто отвратительно": шоу Баскова на "России 1" угодило в скандал

"Просто отвратительно": шоу Баскова на "России 1" угодило в скандал
Фото: кадр "Моя мелодия", Россия 1
Россияне требуют закрыть передачу

Недавно вторая кнопка федеральных каналов запустила новый проект – шоу "Моя мелодия". В качестве главного лица туда поставили Николая Баскова, который беседует с гостями и старается держать внимание зрителей. Однако, несмотря на все попытки сделать хорошую программу, россияне остались под плохим впечатлением от просмотра.

На популярном сайте отзывов появились комментарии пользователей – из 24 записей только одна оказалась положительная. В остальных народ жалуется, что "Моя мелодия" получилась какой-то фальшивой и наигранной, а сделали ее только для забавы российских артистов.

"Эти с позволения сказать "звезды" совсем оборзели. Что только не придумают, только бы не слезть с экрана",

"Чтобы они так позорились, надо много! Все зрелище просто отвратительно!", 

– пишут отзывы россияне.

Многие возмущены, что знаменитости приходят рассказывать туда о своей жизни, которая никому не интересна. По их мнению, все выглядит слишком "тетрально". Единственное положительное пятно – это ведущий, который старается сделать шоу интересным и веселым, ведет себя тактично по отношению к гостям. 

Народ считает, что руководство "России 1" должно закрыть проект и не тратить миллионы рублей на производство того, что не нравится зрителям.

Источник: Отзывы ✓ Надежный источник
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