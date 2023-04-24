Ирина Круг объявила об отъезде из России вместе с детьми

Ирина Круг объявила об отъезде из России вместе с детьми
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Семейство долго готовилось к поездке

Известная исполнительница Ирина Круг утверждает, что в ближайшее время она собирается уехать из России вместе со своими детьми и внучкой. Куда именно все семейство отправится артистка не рассказывает, однако отмечает, что к этому все готовились давно.

Звезда в беседе с журналистами сообщила, что в последнее время очень много работала и практически не появлялась дома. Не удавалось видеть и младенца, который не так давно появился в семье. Круг из-за этого считает себя плохой бабушкой, но вскоре намеревается все исправить.

"Мы буквально через неделю едем все вместе в долгожданный отпуск. Будем отдыхать долго – уезжаем на месяц", – поделилась она.

Внучка родилась у старшей дочери Ирины примерно полтора года назад. Но из-за постоянных гастролей знаменитость могла порадовать ребенка и ее мать только материальной помощью и подарками – времени на совместный досуг ей не хватало. 

Источник: ProZvezd ✓ Надежный источник
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