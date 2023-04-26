Несмотря на отношение к СВО: концерт Лепса в России внезапно отменили

Несмотря на отношение к СВО: концерт Лепса в России внезапно отменили
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист собирался выступить в Белгороде

Запланированный на 29 апреля белгородский концерт Григория Лепса не состоится. Об этом сообщили организаторы. Решение было резко принято без объяснения причины.

Как пишут местные СМИ, вероятно, речь идет лишь о переносе выступления. Концерта Лепса может состояться 29 ноября, если не появится каких-либо сопутствующих трудностей.

До этого в Белгороде отменили еще несколько концертов известных артистов, запланированных на 2023 год. Это коснулось группы "Машина времени", которая пострадала из-за высказываний своего солиста, а также Артура Пирожкова или Александра Реввы.

Большинство инцидентов связаны с позицией звезд в отношении СВО, однако Григория Лепса это не касается – он неоднократно посещал Донбасс с благотворительными мероприятиями. Поэтому причина отмены концерта остается неизвестной.

Источник: БЕЛ.RU
новости партнеров

Бросили оружие: между российскими бойцами под Бахмутом произошел скандал

Один батальон накинулся с обвинениями на другой

Грандиозный позор: Москва отреагировала на выходку Вашингтона в Совбезе ООН

Представитель США устроила скандал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей