Несмотря на отношение к СВО: концерт Лепса в России внезапно отменили

Артист собирался выступить в Белгороде

Запланированный на 29 апреля белгородский концерт Григория Лепса не состоится. Об этом сообщили организаторы. Решение было резко принято без объяснения причины.

Как пишут местные СМИ, вероятно, речь идет лишь о переносе выступления. Концерта Лепса может состояться 29 ноября, если не появится каких-либо сопутствующих трудностей.

До этого в Белгороде отменили еще несколько концертов известных артистов, запланированных на 2023 год. Это коснулось группы "Машина времени", которая пострадала из-за высказываний своего солиста, а также Артура Пирожкова или Александра Реввы.

Большинство инцидентов связаны с позицией звезд в отношении СВО, однако Григория Лепса это не касается – он неоднократно посещал Донбасс с благотворительными мероприятиями. Поэтому причина отмены концерта остается неизвестной.