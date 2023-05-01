Родным сообщили о неприятные новости о наследстве Зайцева

Родным сообщили о неприятные новости о наследстве Зайцева
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда провел остаток жизни в изоляции

Унаследовать многомиллионное состояние Вячеслава Зайцева могут люди, которые в последнее время были рядом с модельером. И это далеко не родственники. По данным журналистов, звезда был буквально изолирован ото всех незадолго до собственной гибели.

Что именно написал Зайцев в завещании неизвестно. В больницу его всегда возил его помощник Олег, который и вызвал медиков в последний раз. Некоторые сотрудники стали для модельера такими важными людьми, что даже с друзьями он практчески не виделся. 

Родственники говорили, что им даже не давали поговорить с Зайцевым – всегда во время звонков помощники придумывали какие-то причины. Единственное, что пока точно унаследует его сын – это Дом Моды, который знаменитость еще успел оставить наследнику при жизни. 

При этом бывший директор заведения Николай Головин считает, что Егор Зайцев не должен получать права владения, поскольку не сможет достойно управлять детищем отца. 

"Егор болен шизофренией, плюс наркотическое прошлое. Но отец его любил, как родитель свое чадо. Егор – это такая разрушительная сила, которая разрушила империю Вячеслава Зайцева", – признался он в беседе с "Пятым каналом". 

Источник: Экспресс Газета ✓ Надежный источник
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