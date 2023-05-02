Мужчина сумел обхитрить всех

Украинский политолог Вячеслав Ковтун успел побывать практически на всех главных общественно-политических передачах российского ТВ. Однако после начала спецоперации на Украине он спешно бежал из России, отказавшись ото всех крупных заработков. Как позже оказалось, в действительности эксперт был наглым обманщиком – об этом рассказала его супруга.

Женщина утверждает, что ее мужа особо не интересовала работа. Когда-то всей семье приходилось буквально крошки со стола подбирать, поскольку Ковтуна заботила только "большая наука", хотя в действительности ученой деятельностью он никогда не занимался. У телевизионного политолога нет ни одной опубликованной научной статьи.

"Здесь просто хорошая память и хитрость, изворотливость, жестокость, жадность", – рассказывала Юлия в интервью.

Она также утверждает, что супруг неоднократно ее избивал – заявления до сих пор хранятся в отделениях полиции. По ее словам, Ковтун был в определенной степени садистом, а после многочисленных побоев он нашел себе молодую любовницу и бросил жену с ребенком.

После побега из России судьба Вячеслава Ковтуна сложилась не очень хорошо. Журналист Андрей Норкин говорил, что политолог пытался пробиться на ТВ в Европе, но оказался никому не нужен.