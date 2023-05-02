Новый скандал: тело Зайцева нашли брошенным на разложение

Новый скандал: тело Зайцева нашли брошенным на разложение
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Похороны звезды обрастают новыми подробностями

Нормально отправить Вячеслава Зайцева в последний путь, судя по всему, не смогут. В СМИ раздувается новый скандал, который касается сына модельера.

Изначально появились сведения, что Егор неожиданно решил организовать похороны отца, несмотря на отказ от общения в последние годы. Дату церемонии пока не назначили, пообещав сообщить все в ближайшее время.

Однако другие источники эту информацию опровергают. Бывший директор Дома моды Зайцева утверждает, что никто не занимается организацией похорон легендарного российского модельера. Для сына смерть родителя, напротив, стала праздником, поэтому, вероятно, придется решать проблему вместе с московской мэрией.

"Тело Вячеслава Михайловича по-прежнему находится в морге. Вот так", – подытожил он.

Ранее на смерть Зайцев отреагировала Алла Пугачева. Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", она назвала его другом и поблагодарила за все.

Никас Сафронов в беседе с "Пятым каналом" вспомнил интересный случай, как модельер однажды одел солиста группы The Rolling Stones Мика Джаггера.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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