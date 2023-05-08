Умер знаменитый советский артист Театра на Таганке

Звезды не стало на 78-м году

Почти каждый день информационное пространство разрывают печальные новости о смерти выдающихся культурных деятелей. Сегодня, 8 мая, стало известно о кончине именитого советского актера, звезды культового Театра на Таганке Виктора Шуляковского.



Любимец публики отправился на тот свет в почтенном возрасте, артисту было 77 лет. Ныне покойная звезда отдала легендарному театру почти полвека своей жизни. Шуляковский служил в культурном учреждении с 1974 года.



Публика с большой благодарностью посещала постановки, в которых участвовал именитый артист. Самыми яркими его ролями были работы в таких спектаклях, как "Живаго", "Владимир Высоцкий", "Мастер и Маргарита" и других". Также покойный блистал на голубых экранах. Многие помнят знаменитый сериал "Мертвые души" с его участием.



Смерть знаменитости стала огромном потерей для его родных и близких, а также многочисленных поклонников и учеников. О том, когда состоится прощание с именитым советским артистом Виктором Шуляковским, сообщат позже.

