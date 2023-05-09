Внезапный побег Бабкиной из Москвы перед 9 Мая объяснили

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Надежда Бабкина наотрез отказалась от всех выступлений в столице во время празднования Дня Победы. Знаменитость решила покинуть город незадолго до официальных мероприятий, что вызвало массу вопросов у публики – все знают, что она настроена патриотично и всегда старается выступить перед публикой в праздник по мере возможностей.
Объяснять произошедшее пришлось самой артистке. В интервью журналистам она пояснила, что оставаться в Москве ей не позволяет состояние – как физическое, так и психологическое. На фоне смертей Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина Бабкина испытала серьезные эмоциональные потрясения, поэтому сейчас нуждается в восстановлении сил.
После перенесенного ковида врачи настоятельно рекомендовали звезде поправлять здоровье в Крыму, и с тех пор это место стало для нее знаковым. На майские праздники Бабкина решила уехать на полуостров и отдохнуть.
Кровавый режим перестал маскироваться