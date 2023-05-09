Симоньян погнали прочь после слов о Пугачевой

Журналистке напомнили об обещании

Еще два месяца назад Маргарита Симоньян, комментируя отъезд многих звезд из России, говорила, что не сможет перенести их возвращения назад. Ее заявление также касалось и Аллы Пугачевой, которая уже дважды громко уезжала из страны.

"Если этой шушере будет позволено вернуться и по-прежнему устраивать здесь тот балаган, которые она устраивала много лет, я уйду", – заявляла журналистка.

Однако после смерти Валентина Юдашкина у Пугачевой не возникло никаких препятствий для возвращения назад. Звезда оставила супруга с детьми за границей и прибыла в Москву, чтобы проводить друга в последний путь. На кладбище она даже встретилась с Дмитрием Песковым, который поцеловал ей руку и сообщил, что рад ее видеть.

Теперь в Сети люди решили припомнить Симоньян скандальное заявление. Они отметили, что артистка не испытала никаких трудностей с возвращением назад. На этом фоне общественность призвала журналистку выполнить обещание, которое она дала пару месяцев назад.

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