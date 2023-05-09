Симоньян погнали прочь после слов о Пугачевой

Симоньян погнали прочь после слов о Пугачевой
Фото: кадр "Россия 1"
Журналистке напомнили об обещании

Еще два месяца назад Маргарита Симоньян, комментируя отъезд многих звезд из России, говорила, что не сможет перенести их возвращения назад. Ее заявление также касалось и Аллы Пугачевой, которая уже дважды громко уезжала из страны.

"Если этой шушере будет позволено вернуться и по-прежнему устраивать здесь тот балаган, которые она устраивала много лет, я уйду", – заявляла журналистка.

Однако после смерти Валентина Юдашкина у Пугачевой не возникло никаких препятствий для возвращения назад. Звезда оставила супруга с детьми за границей и прибыла в Москву, чтобы проводить друга в последний путь. На кладбище она даже встретилась с Дмитрием Песковым, который поцеловал ей руку и сообщил, что рад ее видеть.

Теперь в Сети люди решили припомнить Симоньян скандальное заявление. Они отметили, что артистка не испытала никаких трудностей с возвращением назад. На этом фоне общественность призвала журналистку выполнить обещание, которое она дала пару месяцев назад. 

*Максим Галкин признан иноагентом

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Убивать русских по всему миру": разведка Украины выступила с заявлением

Кровавый режим перестал маскироваться

Самая мощная атака с начала СВО: Киев в огне, заявил Кличко

Мэр города забился в панике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей