Сотрудники "Кто хочет стать миллионером?" не грустят из-за ухода Диброва

Многие отнеслись к новой ведущей очень положительно

Замена Дмитрия Диброва на Юлианну Караулову в шоу "Кто хочет стать миллионером?" оказалась крайне быстрой и неожиданной. Даже для ведущего и его семьи потеря работы стала сюрпризом. Коллеги, которые работали вместе с журналистом в течение 14-ти лет, судя по всему, не испытывают особой грусти – они уже успели сработаться с новой коллегой. По крайней мере, об этом говорит сама артистка.

В беседе с "Комсомольской правдой" Караулова рассказала, что вся команда была настроена по отношению к ней крайне положительно. Все старались помочь ей влиться в коллектив и всячески содействовали в работе. Из-за этого, по ее словам, она смогла быстро ко всему адаптироваться.

"Очень такая слаженная, дружная команда, очень приятные люди. Кстати, в основном девушки", – отметила певица.

Ранее появились слухи, что Диброва убрали из шоу, чтобы освежить его формат. Зрители уже устали от однотипности и самого ведущего, поэтому руководство Первого и решилось на подобный ша.