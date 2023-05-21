Не может и слова сказать: Гурцкая в шоке после внезапной смерти мужа

Семья дала первый комментарий

Внезапная смерть Петра Кучеренко нанесла по Диане Гурцкой серьезный удар. Знаменитость не в состоянии вымолвить даже слово. Журналисты пытались связаться с ней по телефону, однако в ответ были лишь одни гудки.

Дозвониться до родственников удалось сотрудникам "Пятого канала", которые попросили комментарий у брата артистки Роберта. Он, не скрывая надрыва в голосе, попросил их не тревожить семейство в этот тяжелый момент.

"Я вас умоляю! Сейчас не до журналистов!", – сказал он и бросил трубку.

Замминистра образования и науки Кучеренко умер 20 мая на борту самолета, когда возвращался после командировки на Кубу. В браке и с Дианой Гурцкой он был в течение 18 лет, у них родился сын.