Не может и слова сказать: Гурцкая в шоке после внезапной смерти мужа

Не может и слова сказать: Гурцкая в шоке после внезапной смерти мужа
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Семья дала первый комментарий

Внезапная смерть Петра Кучеренко нанесла по Диане Гурцкой серьезный удар. Знаменитость не в состоянии вымолвить даже слово. Журналисты пытались связаться с ней по телефону, однако в ответ были лишь одни гудки.

Дозвониться до родственников удалось сотрудникам "Пятого канала", которые попросили комментарий у брата артистки Роберта. Он, не скрывая надрыва в голосе, попросил их не тревожить семейство в этот тяжелый момент.

"Я вас умоляю! Сейчас не до журналистов!", – сказал он и бросил трубку.

Замминистра образования и науки Кучеренко умер 20 мая на борту самолета, когда возвращался после командировки на Кубу. В браке и с Дианой Гурцкой он был в течение 18 лет, у них родился сын.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
новости партнеров

Генерал впервые озвучил срок завершения СВО

Многое определится контрнаступлением ВСУ

Лидеры G7 сделали несколько заявлений о России

"Большая семерка" обратилась к Китаю и Ирану

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей