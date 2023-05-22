Семью Дианы Гурцкой затравили из-за смерти Кучеренко

Родные пожаловались на гневные комментарии

Сын Петра Кучеренко Константин сообщил в социальных сетях, что его семья столкнулась с травлей после кончины замминистра. Россияне начали писать в их адрес гневные комментарии и всячески оскорблять. Парень решил ответить им лично.

Он отметил, что сейчас в интернете можно встретить массу статей о Кучеренко, но для него это не имеет никакого значения, сообщает телеканал "360".

"Он был самым лучшим папой для меня и также останется им. Цените семью и своих близких", – написал парень.

Константин посоветовал всем ценить своих родных при жизни не забывать говорить им слова любви.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", большинство россиян стараются поддержать семью артистки в это непростое время. Они выражают соболезнования из-за кончины замминистра на страницах Дианы и ее родных.