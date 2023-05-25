Кучеренко предчувствовал свою смерть незадолго до трагедии

Кучеренко предчувствовал свою смерть незадолго до трагедии
Фото: Минобрнауки РФ
Друзья раскрыли подробности смерти чиновника

Замминистра Петр Кучеренко перед изо всех сил старался избежать командировки на Кубу, рассказал его знакомый журналист Роман Супер. Муж Дианы Гурцкая словно предчувствовал собственную погибель.

По словам Супер, Кучеренко стало плохо у самоле за несколько часов до посадки в Москве. 

"У Пети разорвалась аорта. Борт был правительственным: я не знаю, какими медицинскими гаджетами снабжают такие самолеты, но помочь ему не смогли: ни в воздухе, ни на земле", – написал он.

Журналист утверждает, что сразу после гибели замминистра из его кабинета убрали портрет академика Сахарова и заменили на фотографию Путина. Он выразил мнение, что для Минобразования потеря Кучеренко стала большой трагедией, поскольку найти таких же достойных и честных людей будет крайне трудно.

Чиновника похоронили накануне, 24 мая, на Троекуровском кладбище, сообщает "МИР 24". Артистка Диана Гурцкая во время прощания с мужем старалась прикоснуться к нему в последний раз как можно дольше, ее поддерживали родственники.

Источник: Telegram • Требует проверки
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