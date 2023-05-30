Кудрявцева осталась без трусов на отдыхе - фото

Кудрявцева осталась без трусов на отдыхе - фото
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Со звездой случился конфуз

Лера Кудрявцева попала в неприятную ситуацию во время отдыха в Турции. Знаменитость призналась, что осталась без любимых ночных трусов.

Телеведущая рассказала, что очень любит кружевное белье, но спать ложится исключительно в хлопковом белье формата "парашют". По ее словам, у нее есть идеальная пара "мягких и страшных" трусов леопардовой расцветки розового цвета. 

На курорте уже три дня идут дожди, поэтому практически вся одежда знаменитости оказалась влажной. Посушить ночное белье Кудрявцева решила в сауне. Сперва она просто оставила и в помещении, а спустя время для усиления эффекта кинула на камни "на секунду". В результате ведущая осталась без трусов.

Лера показала фото своего белья с черными прожженными точками. Она призналась, что ее одежда загорелась после неосторожного маневра. И теперь как быть дальне она не знает.

Фото: соцсети

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