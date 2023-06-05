Галкин* высмеял атаку дронов на Москву

Артист отметил, что его жилье не пострадало

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.

Во время одного из последних концертов Максим Галкин* представил свой новый монолог об атаке беспилотников на российскую столицу. Он напомнил, что дроны заметили и в Подмосковье, где расположено жилье российской элиты – даже рядом с Волочковой что-то упало. А вот его замок в Грязи оказался нетронутым.

Галкин* отметил, что до сих пор является полноправным владельцем недвижимости, несмотря на все слухи о продаже. По его словам, БПЛА пролетали над его бывшим домом, но атаковать не стали.

"Там хорошая аура. Опять же колдовство", – высмеял он атаки столицы.

Отдельно он пошутил над всеми требованиями в России лишить его почетных званий. Однако, по словам Галкина*, таковых у него никогда не было. Также есть проблемы с наказаниями и для его супруги Аллы Пугачевой, поскольку ей звания давали совсем в другой стране.

"Один не брал, вторая брала давно у других. С нами сложно", – заключил он.

*признан иноагентом