Три версии: почему Шипенко отказался идти в Кремль на награждение

Три версии: почему Шипенко отказался идти в Кремль на награждение
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народ не понимает, почему на церемонии были только Эрнст и Пересильд

В минувший День России в Кремле Владимир Путин наградил лауреатов Государственной премии. Среди них были гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, актриса Юлия Пересильд, а также режиссер "Вызова" Клим Шипенко, но последний на церемонию не явился. Это породило множество слухов об причинах его отказа посетить мероприятие.

Официально Шипенко никак не объяснил свое отсутствие в Кремле, хотя Государственная премия считается самой почетной в России и пропускать ее вручение можно только по очень веской причине. 

В соцсетях поговаривают, что одной из них могло быть желание режиссера уберечь себя от западных санкций. Почетная наградая, полученная из рук Владимира Путина, может стать веским основанием для Запада ввести против него рестрикции. Известно, что в молодости он жил и учился в США, а позже стал работать на съемках в местных картинах. 

Вторая причина, как считают люди, – он уступил свое приглашение Софии Эрнст, которая пришла на церемонию и очень эмоционально снимала награждение.

Третьей версией люди выдвигают возможную болезнь. Известно, что перед встречей с президентом всем приходится соблюдать особую осторожность, а любые вирусные инфекции рассматриваются сотрудниками администрации как потенциальная угроза здоровью Путина, которое имеет важное значение в такой ответственный для страны период.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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