"Новое гнездышко": сделано заявление о возвращении Хаматовой

Судьба предательницы не вызывает сочувствия

Знаменитая актриса Чулпан Хаматова в свое время пользовалась бесконечной любовью российского зрителя. Однако на фоне последних событий артистка решила перебраться за рубеж, чем разочаровала поклонников. Многие сочли такой шаг предательством и больше не желают видеть звезду в покинутом ею государстве. С любопытным заявлением на тему возможного возвращения Хаматовой в Россию выступила известная актриса Оксана Сташенко.



Знаменитость подчеркнула, что предавшим Родину в такой сложный период нет прощения. Именно поэтому Хаматову в России никто не ждет. Более того, по мнению знаменитости, если актрисе все же придет в голову заявиться в нашу страну, ее ждут большие проблемы. Если Хаматова вернется в Россию, ей придется побывать "в шкуре Иуды". В нашей стране точно не станут церемониться с человеком, который поступил таким подлым образом. По мнению Сташенко, Хаматова быстро осознает, что здесь ей делать нечего и отправится восвояси.

"Ей нужно будет срочно покупать билет на самолет и возвращаться туда, где у нее сделано новое гнездышко", – подчеркнула Оксана, указав, что Хаматова уже никогда не сможет жить в России.

Актриса также добавила, что спешный отъезд знаменитости за рубеж мало кого удивил. Многие давно знали, что на чужбине у актрисы есть дорогостоящая недвижимость, ради сохранения которой она с легкостью откажется от родной страны.