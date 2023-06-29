Оголившаяся Толкалина выставила грудь напоказ

Оголившаяся Толкалина выставила грудь напоказ
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка показала откровенное фото

Любовь Толкалина не стесняется показывать себя в откровенных образах. Знаменитость признается, что испытывает особую любовь к виду обнаженного тела, считая это некой формой искусства. Поэтому довольно часто на ее странице в соцсетях появляются снимки, где актриса предстает без обежды.

К примеру, недавно Толкалина показала фото, на котором продемонтрировала оголенную грудь. Она сняла селфи, стоя с мокрыми волосами и растегнув пуговицу на белом жилете. В результате распахнутая одежда немного показала детали тела артистки.

Фото: соцсети

Любовь Толкалина утверждает, что ее голые публикации помогают также отсеивать от себя нелояльную пулику. Недовольные моментально начинают забрасывать ее гневными комментариями или отписываются, в результате на странице звезды остаются только люди, которые не испытывают к ней сильного негатива.

Такого принципа актриса старается придерживаться и в жизни – она подпускает к себе только тех, кто относится к ней хорошо. 

В Сети фотографии знаменитости традиционно производят фурор. К примеру, как недавний снимок, где Толкалина предстала без нижнего белья.

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