Подписчикам не понравилась новая фотосессия спортсменки

В последнее время к социальным сетям фигуристки Евгении Медведевой приковано особенно пристальное внимание. В первую очередь это связано с личной жизнью двукратной чемпионки мира. Недавно она приоткрыла завесу тайны своих любовных дел и подтвердила отношения с фигуристом Дмитрием Чигиревым. Кроме того, в блоге спортсменки начали появляться снимки в непривычных для многих ее поклонников образах.

Накануне Медведева удивила подписчиков серией необычных кадров с профессиональной фотосессии. Некоторым фанатам с трудом удалось узнать фигуристку на новых фото. Помимо того, что Евгения облачилась в довольно откровенный наряд, она еще и сильно изменилась внешне.

Поклонники заметили не только новую форму бровей фигуристки, но и ее будто бы совсем другие черты лица. Многие отметили, что спортсменка очень похорошела и выглядит эффектно. Однако нашлись и те, кто жестко раскритиковал ее внезапное преображение.

Некоторые пользователи не оценили стараний фотографа и ретушеров, отметив, что снимки получились слишком откровенными и ненатуральными. Другие и вовсе усомнились в том, что на снимках запечатлена Евгения. "Какая безвкусная и пошлая фотосессия", "Сама на себя не похожа только", "А это точно Медведева?", – цитирует комментаторов Экспресс-газета.

Судя по всему, к подобной реакции Медведева была готова. Спортсменка заранее предугадала, что напишут о ее снимках пользователи, и добавила к посту ироничную подпись. "ЖЕНЯГДЕТВОИШИКАРНЫЕБРОВИМНЕНЕНРАВИТСЯВЕРНИОБРАТНО", – в шутку написала фигуристка.