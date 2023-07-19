Подключили к ИВЛ: состояние звезды "Бриллиантовой руки" резко ухудшилось

Подключили к ИВЛ: состояние звезды "Бриллиантовой руки" резко ухудшилось
Игорь Ясулович. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Жизнь артиста в серьезной опасности

Состояние здоровья российского актера Игоря Ясуловича резко ухудшилось. Он находится в одной из клиник Москвы в реанимации после очередной операции. Напомним, актера накануне экстренно госпитализировали в Москве. У звезды "Бриллиантовой руки" диагностировали острое повреждение почек. 

81-летний Игорь Ясулович несколько дней чувствовал недомогание. В итоге ему вызвали скорую и увезли в больницу. После госпитализации актеру дважды провели операцию, в том числе установили в почках дренаж. 

Со вчерашнего дня Игорь Ясулович находился в состоянии средней степени тяжести, но сегодня ему вдруг стало хуже. Как стало известно, ему провели уже четыре операции в общей сложности и подключили к аппарату ИВЛ. Медики круглосуточно мониторят состояние артиста. 

После того, как звезде вывели жидкость из почек, ему пришлось еще раз делать операцию и выводить жидкость уже из дыхательных путей. 

Напомним, Игорь Ясулович – советский и российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, а также кинорежиссер, сценарист и педагог. Народный артист Российской Федерации является лауреатом Государственной премии России. Ясулович снялся во многих отечественных кино, в том числе "Бриллиантовая рука", "12 стульев", а также озвучивал короля Гарольда в мультфильме "Шрек".

Источник: Телеграм-канал • Требует проверки
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