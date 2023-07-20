"Очеловечить демона": поведение прощенного Британией Тинькова объяснили

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Бизнесмен Олег Тиньков, который уже достаточно продолжительное время проживал за пределами России, также почувствовал на себе санкции, которая на него наложила Европа. Теперь же стало известно, что все ограничения с него были сняты, поэтому он вновь может осуществлять финансовую деятельность как в Англии, так и за ее пределами.
Однако это известие заставило общественность вновь обратить на него свое внимание. Сделала это и скандальный психолог Вероника Степанова: ознакомилась с одним из интервью Олега Тинькова, которое, судя по всему, ранее прошло мимо поле ее зрения.
Сильно разозлила женщину информация о том, что выразивший недоверие к отечественной медицине Олег Тиньков сбежал в туманный Альбион, чтобы именно там лечить рак крови, а затем и вовсе отказался от российского гражданства.
"Поверхностный, лживый, жадный материалист. И даже онкология не
справилась со своей задачей – очеловечить демона. Страх остаться без
европейской медицины толкает его на предательство своей родины", – объяснила она поведение прощенного Британией Тинькова.
Был у Олега Тинькова, к слову, и паспорт США, от которого он отказался 10 лет назад. А вот певица Любовь Успенская свой американский паспорт ценит и использует: недавно объявила, что не может дождаться момента, когда уедет в Штаты.
Между странами разгорается скандал