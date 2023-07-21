Один известный олигарх: всплыло имя покупателя особняка Пугачевой

С Примадонной связался влиятельный человек, предложивший баснословную сумму

Не так давно Алла Пугачева временно переехала в Латвию, чтобы спастись на берегу Рижского залива от невыносимого израильского зноя. Семья подготовилась к переезду заранее: сняли они все тот же роскошный дом, в котором певица останавливается последние семь лет.



Однако, стало известно, что вилла совсем недавно сменила своего хозяина. Предыдущий владелец виллы, которым был банкир Виктор Красовицкий, долгие годы пытался избавиться от недвижимости и, наконец, это у него получилось. Продано!



Журналистам стала известна и сумма, за которую ее приобрел новый владелец: составила она 600 миллионов рублей. Кроме того, всплыло и имя покупателя особняка Аллы Пугачевой, к которому она так прикипела. Им оказался бывший возлюбленный Ксении Собчак – миллионер Александр Шусторович.

Впрочем, уверены многие, что на аренде эти перемены никак не отразятся. Наоборот, для Пугачевой могут быть они даже выгоднее, ведь с Шусторовичем она хорошо общается, а значит сможет договориться даже о более выгодной цене.

Кроме того, отдых на берегу Балтийского моря позволит певице представить то, что оказалась она на пляжах Ленинградской области. Ведь, хоть тоска ее по Родине и сильна, в Россию Алла Пугачева, утверждает режиссер Светлана Дружинина, вряд ли вернется.

