"Пережила огромнейший стресс": Слава показала изуродованную грудь после операции

Сняв лифчик, знаменитость ужаснулась

Певица Слава, которая буквально накануне похвасталась своими идеальными ягодицами, призналась, что далеко не все перенесенные операции подарили ей такой же идеальный результат.

В погоне за преображением она прыгнула под нож Тимура Хайдарова, который работал со многими звездами шоу-бизнеса, в том числе и с Филиппом Киркоровым. Хирург, переделавший певицу от подбородка до колен, сделал ее счастливее. Но, увы, не надолго...

По мере того, как день операции отдалялся, Анастасия Сланевская (Настоящее имя певицы Славы – Прим. ред.) находила в своей груди все больше изменений, которые ее пугали. Бюст стал ассиметричным, сообщает Пятый канал, а швы были похожи на келоидные рубцы.

"Я пережила огромнейший стресс", – призналась певица.



Не став долго ходить вокруг да около, Слава показала изуродованную грудь после операции. Этим она сделала благое, уверена, дело, ведь в Сети нашлось много дам, которые так же разбиты результатами пластики груди у этого хирурга. При этом тело, подчеркнула Анастасия, делает он божественно.

К счастью, после неудачной операции прошло уже достаточно времени, поэтому Сланевская обратилась к врачу из другой клиники, который и привел ее бюст в порядок и подарил ей возможность носить открытые платья.

Ну а совсем недавно подобное благое дело совершила и Кристина Асмус: в новом интервью она подняла тему пережитого домашнего насилия.

