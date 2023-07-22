"Пережила огромнейший стресс": Слава показала изуродованную грудь после операции

"Пережила огромнейший стресс": Слава показала изуродованную грудь после операции
Слава (Анастасия Сланевская). Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Сняв лифчик, знаменитость ужаснулась

Певица Слава, которая буквально накануне похвасталась своими идеальными ягодицами, призналась, что далеко не все перенесенные операции подарили ей такой же идеальный результат.

В погоне за преображением она прыгнула под нож Тимура Хайдарова, который работал со многими звездами шоу-бизнеса, в том числе и с Филиппом Киркоровым. Хирург, переделавший певицу от подбородка до колен, сделал ее счастливее. Но, увы, не надолго...

По мере того, как день операции отдалялся, Анастасия Сланевская (Настоящее имя певицы Славы – Прим. ред.) находила в своей груди все больше изменений, которые ее пугали. Бюст стал ассиметричным, сообщает Пятый канал, а швы были похожи на келоидные рубцы.

"Я пережила огромнейший стресс", – призналась певица.

Не став долго ходить вокруг да около, Слава показала изуродованную грудь после операции. Этим она сделала благое, уверена, дело, ведь в Сети нашлось много дам, которые так же разбиты результатами пластики груди у этого хирурга. При этом тело, подчеркнула Анастасия, делает он божественно.

К счастью, после неудачной операции прошло уже достаточно времени, поэтому Сланевская обратилась к врачу из другой клиники, который и привел ее бюст в порядок и подарил ей возможность носить открытые платья.

Ну а совсем недавно подобное благое дело совершила и Кристина Асмус: в новом интервью она подняла тему пережитого домашнего насилия.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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