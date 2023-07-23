"Станет актрисой": как случайная фраза полностью перевернула жизнь Варлей

Не обошлось без стечения обстоятельств

Карьера, должно быть, каждого из актеров, даже тех, что долгие годы шли к своей цели, началась с счастливого случая. И, как стало известно, ровно такой же случай и определил судьбу Натальи Варлей.

Ее феей-крестной стала Наталья Кустинская, известная каждому россиянину по фразе: "Алло, Галочка? Ты сейчас умрешь!" Именно она и подсказала Леониду Гайдаю, что на главную роль в "Кавказской пленнице" следует утвердить именно брюнетку.

И выбрал он Наталью Варлей, надо признать, совершенно без удовольствия. Режиссеру очень импонировала именно Наталья Кустинская, поэтому снять он мечтал именно ее. Увы, блондинка отказала ему из-за более интересной кинокартины.

Но она не ушла молча: напоследок посоветовала взять как раз-таки Наталью. Здесь уже Гайдай не смог не возмутиться: советуют ему даже не актрису, а обыкновенную циркачку.

"Значит станет актрисой", – случайная фраза Натальи Кустинской полностью перевернула жизнь Натальи Варлей.

К слову, будущая звезда "Кавказской пленницы" тоже сильно расстроилась, когда узнала о своем назначении. Из-за съемок ей пришлось отказаться от профессии гимнастки, с которой та мечтала связать свою жизнь. К счастью, актриса решилась изменить свою жизнь и вряд ли пожалела об этом также сильно, как о сделанных уколах красоты, последствия которых чуть не стоили ей роли в спектакле.

