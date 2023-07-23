Никому не нужны: опозорившихся "Сплинов" встретили на Западе пустыми трибунами

Поклонники горько разочарованы

Группе "Сплин" запретили выступать на территории России, поэтому теперь им, для того чтобы заработать, приходится колесить по Европе. Виной немилости со стороны властей стала поддержка группой всех тех, кто с началом СВО поспешно сбежал за границу.

Услышав о том, что один из концертов группы пройдет в испанском городе Марбелья, Ксения Собчак рванула туда и... оказалась горько разочарована.

Вышло так, что и заграницей "Сплины" никому не нужны: встретили их пустыми трибунами. На концерт группы, состоявшийся 20 июля, пришло не более 200 человек, что выглядело буквально чудовищно в соотношении с размерами Marbella Arena.



"Вчера я расстраивалась до слез. Ужасно обидно за него. Все-таки качество музыки и количество зрителей – это очень разные вещи", – сокрушалась телеведущая из-за провала музыкантов.

Впрочем, в Сети утверждают, что опозорившиеся "Сплины" и сами косвенно виновны в своем позоре. Ни один из уехавших артистов не соберет таких же стадионов, как были уготованы им на Родине. А они мало того, что надеются на полный аншлаг, так и замахиваются на площадку, которую под силу заполнить лишь поклонникам группы Scorpions.



Кроме солиста группы "Сплин" Александр Васильева пеплом голову может посыпать также его полный тезка. Ведущий шоу "Модный приговор" больше не будет ассоциироваться с этим проектом, ведь в возрождение проекта, утверждают, его не позовут.

