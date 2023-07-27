Что заставило позабытую Жасмин распродавать личные вещи

Что заставило позабытую Жасмин распродавать личные вещи
Жасмин ( Сара Шор). Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Артистка надеется на прибыль в 5,6 миллиона рублей

Певица Жасмин, как предположили некоторые, переживает далеко не лучшие времена. Все дело в том, что на одной из ресейл-платформ был обнаружен ее полный гардероб.

Одежды, обуви и аксессуаров набралось на немыслимые 140 объявлений. При этом волосы на голове могут зашевелится от того, сколько она хочет выручить: 5,6 миллиона рублей за ношеные личные вещи.

Узнавшая об этом общественность предполагает несколько причин того, почему певица Жасмин готова попрощаться с содержимым своих шкафов. Во-первых, это могут быть банальные финансовые трудности, ведь пик ее карьеры остался далеко позади, а на мужа, отправленного под суд из-за финансовых махинаций, надежды нет.

По другой версии, артистка может готовиться к переезду, ведь ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что Сара Шор (настоящее имя артистки – Прим. ред.) отправилась в Израиль, где и скрывается от правосудия ее беглый муж Илан Шор.

Разумеется, нельзя исключать и то, что роскошные наряды Жасмин надоели, фигура ее изменилась, либо же что на все это ее вдохновил пример Филиппа Киркорова.

К слову, поп-певец за свои эксклюзивные наряды ранее захотел сумму почти в три раза больше чем Жасмин: 15 миллионов рублей. Объяснил "Примадонн" свой шаг тем, что после начала сожительства с новой половинкой решил полностью переделать гардеробную.

Кроме того, причиной сделки стало и то, что готовящийся, по слухам, к свадьбе Филипп Киркоров кардинально изменился благодаря пластической хирургии. Однако, работой врача певицы Слава и Любовь Успенская остались так недовольны, что подали заявление в полицию и наняли адвоката.

Источник: Телеграм, канал "Звездач" ✓ Надежный источник
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