Есть причина не жениться: известный актер с потрохами сдал холостяка Сафронова

Федор Добронравов рассказал, почему артист не хочет связывать себя узами брака

Знаменитый художник Никас Сафронов всегда мог похвастаться бурной личной жизнью. Несмотря на большое количество интрижек и романтических увлечений, в загс живописец ни одну из своих избранниц так и не отвел. Многие поклонники недоумевают, почему к своим 67 годам Сафронов уже пять раз стал отцом, но ни разу – мужем.

Творец не скрывает, что сейчас его сердце не свободно. При этом, как утверждает художник, возлюбленная даже не ждет от него предложения руки и сердца. Никас Сафронов дал понять избраннице, что не планирует связывать себя узами брака, поэтому она не претендует на звание его жены. Многим такая позиция живописца кажется странной, тем не менее у него есть вполне логичное объяснение своего решения.

Сафронов уверяет, что не собирается жениться, потому что не хочет сталкиваться с разводом, который, по его мнению, непременно случится. По словам художника, он планирует оставить свою квартиру городу и не хочет, чтобы наличие жены помешало его планам.

Впрочем, что бы ни говорил живописец, у звезды "Сватов" Федора Добронравова есть собственный взгляд на подобную позицию давнего друга. Актер считает, у живописца есть куда более весомая причина не жениться. По словам Добронравова, Сафронов не связывает себя семейными узами из-за своей творческой натуры и влюбчивости, ведь постоянно нуждается в новой музе.

"Никас – человек влюбчивый, он – великий художник и может поступать так, как считает нужным", – сдал с потрохами холостяка Сафронова известный актер.

Ранее "Утро.ру" писало, что сын Никаса Сафронова останется без наследства после его смерти. Причем отпрыск решение отца всецело поддерживает.