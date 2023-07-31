Как выглядели Виктор и Ирина Салтыкова в молодости: архивное фото

Как выглядели Виктор и Ирина Салтыкова в молодости: архивное фото
Ирина Салтыкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
В Сети появился снимок, на котором экс-супруги запечатлены вместе

В свое время звездный союз Виктора и Ирины Салтыковых считался одним из самых крепких, гармоничных и счастливых. Однако в 1995 все внезапно изменилось. Прожив в браке восемь лет, супруги развелись. В тот момент их дочь Алиса была еще маленькой.

Ни для кого не секрет, что расстаться на доброй ноте у артистов не получилось, ведь они неоднократно напоминали об этом общественности. После развода Виктор и Ирина Салтыковы еще не один десяток лет выясняли отношения прямо на глазах у публики, обвиняя друг друга чуть ли не во всех грехах.

Впрочем, в последнее время конфликт между бывшими супругами будто бы утих. Быть может, в отношениях экс-влюбленных наконец настало перемирие, которого так долго ждали многие поклонники? На эту же мысль наталкивает неожиданный контент в соцсетях Ирины Салтыковой. Накануне она вдруг опубликовала архивное фото с бывшим избранником.

Молодая Ирина Салтыкова предстала в компании Виктора Салтыкова на снимке, снятом на заре их отношений. Влюбленные позируют перед камерой в обнимку и выглядят вместе очень счастливыми. Остается только гадать, почему артистка решила поделиться столь личным фото с публикой. Возможно, таким образом она попыталась намекнуть, что в их отношениях с экс-супругом наконец наступила оттепель...

Фото: соцсети

Ранее "Утро.ру" писало, что Ирина Салтыкова устроила скандал на публике. У певицы случился громкий конфликт с пластическим хирургом, который обвинил ее в пристрастиях к операциям красоты.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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