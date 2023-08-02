Направил дуло в лицо Айзе: Гуф спас семью от неадеквата с ружьем

Блогерша рассказала, как ей угрожали во время отдыха в Таиланде

В последнее время в личной жизни Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, кипят нешуточные страсти. Еще совсем недавно рэпер на глазах у всей страны довел своим поведением до истерики вторую жену Юлию Королеву и разругался с Айзой Анохиной, которая была его первой супругой и подарила ему сына Сэма. Казалось, разгоревшийся в семье скандал еще долго будет напоминать о себе. Однако вскоре все вернулось на круги своя.

Сейчас Алексей готовится разводиться со своей нынешней женой и проводит отпуск вместе с бывшей. Недавно Айза отправилась вместе с Гуфом на отдых, взяв с собой сыновей. Уже несколько дней семья наслаждается времяпрепровождением в Таиланде. К сожалению, поездка не обходится без неприятных и даже ужасающих приключений.

Сегодня Анохина вышла на связь в своем блоге и рассказала о страшной ситуации, которую им пришлось пережить. По словам блогерши, они с семьей заблудились в джунглях и случайно забрели на чьи-то владения. Все бы ничего, но хозяин территории оказался самым настоящим неадекватом.

Заметив непрошенных гостей, местный житель выскочил на них с криками и ружьем. Очевидно, мужчина не понял, что незнакомцы попали на его территорию не специально, и решил им пригрозить. В какой-то момент, как рассказала Айза, он направил дуло прямо в лицо ей и старшему сыну. К счастью, уладить конфликт и спасти семью смог Гуф, который каким-то образом нашел общий язык с хозяином.

"Детей пришлось успокаивать, хотя были сами в страхе", – поделилась пережитым Анохина.

Возможно, поклонники не напрасно надеются, что Гуф и Айза еще смогут быть вместе. Нельзя исключать, что после такого поступка блогерша взглянет на бывшего мужа совсем другими глазами. К тому же, в недавнем интервью с Ксенией Собчак она утверждала, что не исключает возможность воссоединения с экс-супругом.