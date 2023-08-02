Направил дуло в лицо Айзе: Гуф спас семью от неадеквата с ружьем

Направил дуло в лицо Айзе: Гуф спас семью от неадеквата с ружьем
Айза Анохина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Блогерша рассказала, как ей угрожали во время отдыха в Таиланде

В последнее время в личной жизни Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, кипят нешуточные страсти. Еще совсем недавно рэпер на глазах у всей страны довел своим поведением до истерики вторую жену Юлию Королеву и разругался с Айзой Анохиной, которая была его первой супругой и подарила ему сына Сэма. Казалось, разгоревшийся в семье скандал еще долго будет напоминать о себе. Однако вскоре все вернулось на круги своя.

Сейчас Алексей готовится разводиться со своей нынешней женой и проводит отпуск вместе с бывшей. Недавно Айза отправилась вместе с Гуфом на отдых, взяв с собой сыновей. Уже несколько дней семья наслаждается времяпрепровождением в Таиланде. К сожалению, поездка не обходится без неприятных и даже ужасающих приключений.

Сегодня Анохина вышла на связь в своем блоге и рассказала о страшной ситуации, которую им пришлось пережить. По словам блогерши, они с семьей заблудились в джунглях и случайно забрели на чьи-то владения. Все бы ничего, но хозяин территории оказался самым настоящим неадекватом.

Заметив непрошенных гостей, местный житель выскочил на них с криками и ружьем. Очевидно, мужчина не понял, что незнакомцы попали на его территорию не специально, и решил им пригрозить. В какой-то момент, как рассказала Айза, он направил дуло прямо в лицо ей и старшему сыну. К счастью, уладить конфликт и спасти семью смог Гуф, который каким-то образом нашел общий язык с хозяином.

"Детей пришлось успокаивать, хотя были сами в страхе", – поделилась пережитым Анохина.

Возможно, поклонники не напрасно надеются, что Гуф и Айза еще смогут быть вместе. Нельзя исключать, что после такого поступка блогерша взглянет на бывшего мужа совсем другими глазами. К тому же, в недавнем интервью с Ксенией Собчак она утверждала, что не исключает возможность воссоединения с экс-супругом.

Источник: ОСН ✓ Надежный источник
новости партнеров

Подайте копеечку: всплыло видео клянченья денег у зрителей в пользу Украины на фестивале Вайкуле

Позорное и отвратительное действо

"Месть Путина" обеспокоила представителей МУС

Судьи отреагировали на решение МВД России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей