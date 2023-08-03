"Здесь роднее": Лебедев объяснил побег из США в Россию

"Здесь роднее": Лебедев объяснил побег из США в Россию
Артемий Лебедев. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дизайнер назвал причину, по которой вернулся в родную страну

Сейчас известный блогер Артемий Лебедев живет, строит карьеру и зарабатывает в России. На сегодняшний день он является самым знаменитым дизайнером страны, но все могло бы сложиться совсем иначе, прими он когда-то давно неправильное решение.

В начале 90-х, будучи еще подростком, Лебедев переехал в США вместе с родителями. Казалось бы, любой другой молодой человек в то время был бы только рад возможности пожить за границей. Однако будущий блогер выдержал в чужой стране всего год, а затем сбежал обратно на родину.

Ранее Артемий Лебедев рассказывал, что Америка оставила у него не самые приятные впечатления. По словам дизайнера, у него сложилось мнение, что в этой стране отсутствует свобода. Кроме того, ему совершенно не понравилась атмосфера, царившая в местной школе. А теперь блогер озвучил еще одну причину своего возвращения.

Отвечая на вопросы подписчиков в своей рубрике "Ответошная", Артемий Лебедев объяснил, с чем было связано его решение. По словам дизайнера, он предпочел вернуться в Россию, потому что здесь ему было намного комфортнее строить свою жизнь. 

"Здесь все понятнее, роднее, и я понимаю, как здесь вообще существовать", – рассказал Лебедев в своем видео.

Недавно Артемий Лебедев лишился двух элитных квартир, расположенных в самом центре Киева. Ранее "Утро.ру" писало, что блогер оценил утрату недвижимости.

Источник: Ответошная
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