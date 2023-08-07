Всплыли ужасные подробности смерти режиссера Джимбиновой

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Театральный Режиссер Светлана Джимбинова была найдена мертвой в своей квартире. Полицейским пришлось вскрывать дверь после звонка соседей, которые начали бить тревогу. Они подозревали, что женщины давно нет в живых, поскольку никто ее не видел последние 2,5 года.
В театре Вахтангова, где при жизни трудилась пенсионерка, никто о ней ничего не знал. Коллеги рассказывают, что в какой-то момент она перетала поддерживать контакты со знакомыми, а после смерти мужа, режиссера Рубена Симонова, руководившего театром, она и вовсе перебралась в Казахстан. Поэтому ее пропажа никого не взволновала.
Журналистам удалось узнать ужасные подробности смерти пенсионерки. Первые тревожные звонки стали поступать, когда Джимбинова перестала платить коммунальные платежи. Это произошло еще в 2020-ом году. После того, как за ней накопилось более 150 тыс долгов, управляющая компания подала в суд – и средства стали изымать с ее пенсионного счета. Однако сейчас стало понятно, что именно тогда и произошла ее гибель – около двух с половиной лет назад.
С тех пор театральный режиссер лежала посреди своей комнаты в московской квартире, и никто из соседей не догадывался о ее гибели. Эксперты утверждают, что насильственную смерть можно сразу исключить. Джимбинова родилась в 1940-ом году и страдала от различных хронических заболеваний.
Кто будет организовывать ее похороны на данный момент неизвестно. Если не получится найти ее родственников, то этим могут заняться столичные власти, либо театр Вахтангова.
Никому не было дела до пенсионерки