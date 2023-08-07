Всплыли ужасные подробности смерти режиссера Джимбиновой

Женщину никто не видел более 2,5 лет

Театральный Режиссер Светлана Джимбинова была найдена мертвой в своей квартире. Полицейским пришлось вскрывать дверь после звонка соседей, которые начали бить тревогу. Они подозревали, что женщины давно нет в живых, поскольку никто ее не видел последние 2,5 года.

В театре Вахтангова, где при жизни трудилась пенсионерка, никто о ней ничего не знал. Коллеги рассказывают, что в какой-то момент она перетала поддерживать контакты со знакомыми, а после смерти мужа, режиссера Рубена Симонова, руководившего театром, она и вовсе перебралась в Казахстан. Поэтому ее пропажа никого не взволновала.

Журналистам удалось узнать ужасные подробности смерти пенсионерки. Первые тревожные звонки стали поступать, когда Джимбинова перестала платить коммунальные платежи. Это произошло еще в 2020-ом году. После того, как за ней накопилось более 150 тыс долгов, управляющая компания подала в суд – и средства стали изымать с ее пенсионного счета. Однако сейчас стало понятно, что именно тогда и произошла ее гибель – около двух с половиной лет назад.

С тех пор театральный режиссер лежала посреди своей комнаты в московской квартире, и никто из соседей не догадывался о ее гибели. Эксперты утверждают, что насильственную смерть можно сразу исключить. Джимбинова родилась в 1940-ом году и страдала от различных хронических заболеваний.

Кто будет организовывать ее похороны на данный момент неизвестно. Если не получится найти ее родственников, то этим могут заняться столичные власти, либо театр Вахтангова.