Юлий Гусман переехал в Нью-Йорк и рассказал о жизни в США

Юлий Гусман переехал в Нью-Йорк и рассказал о жизни в США
Юлий Гусман. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитый судья из КВН обосновался у дочери

В последнее время многие именитые россияне предпочитают жить в дали от родного государства. Например, известный кинорежиссер и телеведущий Юлий Гусман решил пустить корни в Соединенных Штатах Америки. В Нью-Йорке давно живет его любимая дочь, сейчас один из самых колоритных членов жюри популярной развлекательной программы "Клуб веселых и находчивых" проживает вместе с наследницей.

Сегодня, 8 августа, кинорежиссеру исполняется 80 лет. Круглую дату юбиляр проведет в полюбившейся ему Америке. Гусман пригласил на торжество своих друзей из разных стран мира. Конечно, такого размаха, как в России, телеведущий организовать не может – проблемы с визами закрыли для многих въезд в США.

Однако, как бы там ни было, Гусман ожидает на свой юбилей около 50 человек. Многие из них хорошо известны российской публике. Кинорежиссер вспомнил, что на прошлый его юбилей – 70-летие в Москве удалось собрать почти полтысячи человек. Телеведущий всегда тяготел к шумным праздникам. В тот раз он предстал перед гостями верхом на коне.

Гусман добавил, что хорошо чувствует себя, живя у дочери в Нью-Йорке. События, захлестнувшие мировое пространство, кинорежиссер старается не обсуждать – в жизни осталось много сфер, которые также достойны внимания.

К слову, ранее стало известно об отъезде композитора Игоря Николаева в Европу.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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