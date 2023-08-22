"Ему было проще согласиться": зачем женатый танцор бросил семью ради Гагариной

"Ему было проще согласиться": зачем женатый танцор бросил семью ради Гагариной
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Психолог раскрыл неприглядную правду
Певица Полина Гагарина часто делится с поклонниками фотографиями своей жизни в социальных сетях. Недавно подписчики артистки узнали о новом возлюбленном исполнительницы. Фанаты заподзрили, что артистка наслаждается отдыхом с танцором Стасом Миковым.

Известно, что танцовщик из коллектива Гагариной оказался женат. Однако это не повлияло на развитие отношений с певицей.
Сама жена Микова, Оксана Стратулат пока не дала никаких комментариев о романе ее мужа с Гагариной.

"Когда люди много и долго работают, у них одна энергетика. Это уже не просто работы, это семья. И в этой семье строятся свои коммуникативные составляющие, в том числе порой и сексуального характера",– высказался психолог Селезнев.

Эксперт считает, что от служебного романа очень сложно отказаться, а потому осуждать Микова не стоит. Селезнев отметил, что отношения на работе возникают часто, и каждый сам решает, как поступить в таких обстоятельствах.

Известно, что бывшая супруга Микова была близкой подругой Гагариной и еще в феврале в шутку называла певицу своей соперницей. Сейчас подписчики Оксаны Стратулат требуют рассказать всю правду об измене мужа
Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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