Основатель группы "Алиса" исчез в Петербурге

Основатель группы "Алиса" исчез в Петербурге
Фото: Andrei Ladygin/Russian Look/www.globallookpress.com
Артиста ищут поисковики

Сегодня, 24 августа, тревожные новости пришли из Северной столицы. Стало известно, что в Санкт-Петербурге пропал знаменитый российский артист, один из основателей популярного музыкального коллектива "Алиса" Андрей Шаталин.

Такими тревожными новостями с общественностью поделились представители известного поискового ресурса "ЛизаАлерт". По имеющейся информации, Шаталин покинул свою квартиру 22 августа, после чего его след простыл. Волонтеры бросили все силы на поиски знаменитости.

Экс-гитарист популярной рок-группы и один из ее основателей был одет в черную кожаную куртку, синюю футболку и черные брюки. Сообщается, что с собой у мужчины может быть черный зонт. Волонтеры очень надеются, что внимательные граждане откликнуться и, если повстречают на улице Шаталина, помогут ему вернуться домой или поделятся информацией с поисковым ресурсом.

Известный советский гитарист начал свое восхождение на музыкальный Олимп с создания группы "Демокритов колодец". Несколько лет спустя Андрей Шаталин вместе с другими музыкантами основал рок-группу "Алиса", которая заняла достойное место в российском культурном поле. Спустя 20 лет гитарист покинул коллектив и отправился в свободное плавание.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного артиста из телесериала "Склифосовский".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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