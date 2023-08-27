Умерла народная артистка СССР

Умерла народная артистка СССР
Фото: www.unsplash.com
Звезды не стало на 86-м году жизни

Сегодня, 27 августа, появилась информация об очередной трагедии в культурной жизни нашей страны. Этот мир покинула знаменитая советская балерина, народная артистка СССР Светлана Адырхаева.

Жизненный путь любимицы публики оборвался на 86-м году. Такой печальной информацией с общественностью поделились представители пресс-центра Большого театра России.

Гениальная танцовщица скончалась в родных стенах. Последние годы ныне покойная советская балерина боролась с тяжелым недугом. К сожалению, болезнь взяла верх над Адырхаевой. О том, когда состоится траурная церемония прощания с выдающейся советской артисткой, сообщат позже.

Любимица советского зрителя была солисткой труппы Большого театра в период с 1960 по 1988 год. Адырхаева в свое время блистательно исполнила партии Одетты-Одиллии в "Лебедином озере" Петра Чайковского, Заремы в "Бахчисарайском фонтане" Бориса Асафьева, Гаянэ в одноименном балете Арама Хачатуряна.

С 2001 года ныне покойная знаменитость занимала должность балетмейстера-репетитора главного культурного учреждения российской столицы. Труппа театра скорбит вместе с родными и близкими знаменитости. Ее уход стал тяжелым ударом для коллег и поклонников.

К слову, ранее скончалась звезда "Бриллиантовой руки".

Источник: Большой театр ✓ Надежный источник
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