Умерла народная артистка СССР

Звезды не стало на 86-м году жизни

Сегодня, 27 августа, появилась информация об очередной трагедии в культурной жизни нашей страны. Этот мир покинула знаменитая советская балерина, народная артистка СССР Светлана Адырхаева.



Жизненный путь любимицы публики оборвался на 86-м году. Такой печальной информацией с общественностью поделились представители пресс-центра Большого театра России.



Гениальная танцовщица скончалась в родных стенах. Последние годы ныне покойная советская балерина боролась с тяжелым недугом. К сожалению, болезнь взяла верх над Адырхаевой. О том, когда состоится траурная церемония прощания с выдающейся советской артисткой, сообщат позже.



Любимица советского зрителя была солисткой труппы Большого театра в период с 1960 по 1988 год. Адырхаева в свое время блистательно исполнила партии Одетты-Одиллии в "Лебедином озере" Петра Чайковского, Заремы в "Бахчисарайском фонтане" Бориса Асафьева, Гаянэ в одноименном балете Арама Хачатуряна.



С 2001 года ныне покойная знаменитость занимала должность балетмейстера-репетитора главного культурного учреждения российской столицы. Труппа театра скорбит вместе с родными и близкими знаменитости. Ее уход стал тяжелым ударом для коллег и поклонников.



К слову, ранее скончалась звезда "Бриллиантовой руки".

