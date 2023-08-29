Известная певица получила в лицо выстрел пиротехникой – видео

Инцидент чуть не закончился трагедией

Сегодня знаменитости стараются удивить своих поклонников яркими спецэффектами во время выступлений. Однако такие эксперименты часто завершаются весьма плачевными последствиями. Стремление знаменитой британской исполнительницы Элли Голдинг поразить пришедших на ее шоу зрителей чуть не стоило ей внешности.

Частенько артисты, дабы усилить впечатление от их выступления добавляют в концерты различные файер-шоу, представления с использованием пиротехники и другие изюминки. Разумеется, клубы дыма, яркие огни и салюты во время концерта прибавляют ему зрелищности, что очень радует поклонников.

Однако такие ухищрения могут быть небезопасными. Нередко от них страдают главные виновники торжества – сами артисты. Британская исполнительница и вовсе получила выстрел в лицо пиротехникой. Артистка стала известной после выхода на экраны скандальной киноленты "50 оттенков серого". Именно Голдинг исполнила песню, которая стала саундтреком к резонансной картине.

После инцидента на концерте девушка схватилась за лицо и убежала подальше от фейерверков. Она постаралась взять себя в руки и спустя некоторое время вышла и продолжила выступление. Зрелищные кадры публикует "Пятый канал".



К слову, недавно знаменитого западного артиста схватили стражи порядка за кражу чипсов.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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